Австралия прекращает выдачу виз работникам фастфуда

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Австралии резко ограничили выдачу виз иностранным гражданам, приезжающим на работу в сфере пищевой индустрии. Об этом сообщил министр по вопросам иммиграции страны Питер Даттон.

По его словам, приоритет теперь будет отдаваться австралийским работникам, в первую очередь молодежи. Даттон пояснил, что визы этой категории все же будут выдаваться, но лишь в исключительных обстоятельствах.

«Потребности бизнеса в иностранных работниках, которые способствуют экономическому росту, по-прежнему будут учитываться»,

– заявил он.

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Согласно официальной статистике, в сентябре прошлого года в Австралии проживали 95 758 человек, получивших так называемую визу-457, дающую право работать в индустрии фастфуда. Виза также разрешает проживание в стране близким родственникам работника.

Больше всего обладателей визы-457 прибыло из Индии (24,6%), Британии (19,5%) и Китая (5,8%). В основном иностранные работники, получивших разрешение на работу в области пищевой индустрии, устроились в сети быстрого питания «Макдоналдс», KFC и Hungry Jack's.

Отметим, Австралия планирует начать тестирование бесконтактной системы установления личности пассажиров в аэропортах, которая избавит от необходимости проверять документы.


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