В Италии снежная лавина накрыла группу лыжников

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Четыре человека погибли, не менее четырех пострадали в результате схода лавины в итальянских Альпах. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, La Repubblica.

ЧП произошло в коммуне Курмайор в области Валле-д'Аоста. Всего лавина накрыла группу из 20 горнолыжников, предположительно, все они иностранцы. Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.

В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести.

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.

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Как сообщили «Интерфаксу» в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), информации о пострадавших российских путешественниках не поступало. В то же время ведомство следит за ситуацией и находится в контакте к генконсульством России в Милане и ситуационно-кризисным центром МИД.

Курмайор — один из самых известных горных курортов Европы.

4 февраля лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Нивеа в итальянских Альпах (провинция Удине). Тогда никто не погиб.

В январе в горном массиве Гран-Сассо возле городка Фариндола в итальянской области Абруццо после серии землетрясений сошла снежная лавина. Она накрыла отель Rigopiano, где находились 40 человек — персонал и туристы. Ее жертвами стали 29 человек.

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