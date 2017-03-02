В Италии снежная лавина накрыла группу лыжников

Четыре человека погибли, не менее четырех пострадали в результате схода лавины в итальянских Альпах. Об этом сообщает в четверг, 2 марта, La Repubblica.
ЧП произошло в коммуне Курмайор в области Валле-д'Аоста. Всего лавина накрыла группу из 20 горнолыжников, предположительно, все они иностранцы. Как сообщается, они катались за пределами обустроенных трасс.
В настоящее время несколько человек считаются пропавшими без вести.
На месте происшествия идет поисково-спасательная операция, в ней задействованы полиция, врачи и два вертолета.
Как сообщили «Интерфаксу» в Федеральном агентстве по туризму (Ростуризм), информации о пострадавших российских путешественниках не поступало. В то же время ведомство следит за ситуацией и находится в контакте к генконсульством России в Милане и ситуационно-кризисным центром МИД.
Курмайор — один из самых известных горных курортов Европы.
4 февраля лавина накрыла группу горнолыжников на перевале Селла Нивеа в итальянских Альпах (провинция Удине). Тогда никто не погиб.
В январе в горном массиве Гран-Сассо возле городка Фариндола в итальянской области Абруццо после серии землетрясений сошла снежная лавина. Она накрыла отель Rigopiano, где находились 40 человек — персонал и туристы. Ее жертвами стали 29 человек.Еще по этой теме