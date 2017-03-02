Европарламент призвал отменить безвиз для США

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Европарламент призвал приостановить безвизовый режим для граждан США, так как Вашингтон не отменил визы для жителей пяти стран Евросоюза.

Об этом сказано в принятой сегодня резолюции.

«Еврокомиссия по закону обязана принимать меры и временно вновь ввести визы для граждан США, учитывая, что Вашингтон по-прежнему не дает право безвизового въезда для граждан пяти стран ЕС», - говорится в документе.

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Евродепутаты напомнили, что

граждане Болгарии, Хорватии, Кипра, Польши и Румынии до сих пор не могут ездить в США без визы, в то время как американцы имеют право путешествовать по всем странам ЕС без виз.

По правилам механизма визовой взаимности, если третья страна не снимает визовых требований в течение 24 месяцев с момента получения уведомления о невзаимности, Еврокомиссия должна принять делегированный акт о приостановлении безвизового режима на 12 месяце.

При этом уведомление о невзаимности было получены еще 12 апреля 2014 года. Таким образом Еврокомиссия была отреагировать до 12 апреля 2016 года, однако ничего сделано не было.

В принятой резолюции Еврокомиссию призывают принять меры в течение двух месяцев.

В 2015 году ЕС уже грозил США введением виз.

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