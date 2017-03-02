В Финляндии зафиксирован рост заявок от женщин, желающих служить в армии

Рекордное количество женщин Финляндии в этом году изъявило желание пройти добровольную службу в армии. Всего было подано 1126 заявлений о приеме на службу, передает Yle.

Интересно, что в прошлом году женщин-добровольцев было 842, а в позапрошлом — около 800. При этом наибольший интерес к службе в армии проявили женщины из Пори — 222 заявления. Далее следует Кайнуу, где служить захотели 156 женщин.

По данным портала, рост заявок отчасти обусловлен тем, что затрагивающие Оборонительные силы вопросы стали шире освещаться в СМИ.

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Впервые женщины получили возможность проходить в добровольном порядке службу в Оборонительных силах Финляндии в 1995 году. За эти годы службу прошли более 7400 женщин.