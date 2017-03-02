Суд Египта снял все обвинения с экс-президента Хосни Мубарака

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший президент Египта Хосни Мубарак признан невиновным в убийстве демонстрантов во время восстания 2011 года. Такой вердикт вынес египетский, передает Al Jazeera.

Решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее суд в Египте принял жалобу генпрокуратуры на оправдательный приговор Мубараку по делу о гибели демонстрантов в 2011 году и назначил новый пересмотр дела.

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Помимо экс-главы государства по самому громкому и затянувшемуся уголовному делу проходят экс-глава МВД Хабиб аль-Адли и шесть его помощников. Процесс объединил в себе также коррупционное дело, главными фигурантами в них наряду с Мубараком стали его сыновья Аля и Гамаль.

Хосни Мубарак и аль-Адли 2 июня 2012 года были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению. Суд посчитал их причастными к гибели мирных граждан в дни январской революции. В январе 2013 года уголовный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента на приговор.

В ноябре прошлого года каирский суд снял с экс-президента Египта и его сыновей все обвинения по делу о гибели демонстрантов и коррупционных преступлениях. Экс-министр МВД и шесть его ближайших помощников, также проходившие по этому делу, были оправданы. Это решение вызвало народное недовольство. Генеральная прокуратура обжаловала решение суда, заявив о ряде процессуальных нарушений.

Ранее с Мубарака, проведшего в заключении несколько лет, были сняты обвинения по ряду коррупционных дел, однако по одному из них (дело о президентских дворцах) экс-президент 9 мая получил реальный срок три года. Позже местные СМИ со ссылкой на начальника Управления тюрем и исправительных заведений Египта сообщили, что Мубарак и его сыновья считаются фактически отбывшими срок заключения, так как им зачтено время предварительного заключения, и они могут быть освобождены.

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