СМИ выяснили, кто станет советником Трампа по Европе и России

Дональд Трамп
 

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Scanpix

Советником президента США Дональда Трампа по Европе и России станет Фиона Хилл. По данным журнала Foreign Policy, Хилл предложена должность в аппарате Совета национальной безопасности США при Белом доме.

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Хилл пока работает в политологическом институте Брукингса в Вашингтоне, но уже находится в процессе оформления на новый пост.

По данным СМИ, она окончила Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, а докторскую диссертацию по истории защищала в Гарварде.

Также она стажировалась в московском Институте иностранных языков им. Мориса Тореза.

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Хилл известна критическим отношением к российскому руководству, подмечает журнал. В 2006—2009 годах она была главным специалистом по России и Евразии в Национальном совете по разведке США — информационно-аналитическом подразделении американского разведсообщества.

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