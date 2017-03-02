СМИ выяснили, кто станет советником Трампа по Европе и России

Советником президента США Дональда Трампа по Европе и России станет Фиона Хилл. По данным журнала Foreign Policy, Хилл предложена должность в аппарате Совета национальной безопасности США при Белом доме.
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Хилл пока работает в политологическом институте Брукингса в Вашингтоне, но уже находится в процессе оформления на новый пост.
По данным СМИ, она окончила Сент-Эндрюсский университет в Шотландии, а докторскую диссертацию по истории защищала в Гарварде.
Также она стажировалась в московском Институте иностранных языков им. Мориса Тореза.
Хилл известна критическим отношением к российскому руководству, подмечает журнал. В 2006—2009 годах она была главным специалистом по России и Евразии в Национальном совете по разведке США — информационно-аналитическом подразделении американского разведсообщества.Еще по этой теме