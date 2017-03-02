СМИ: В ЕС продлили санкции против Януковича

Экс-президент Украины Виктор Янукович
 

Экс-президент Украины Виктор Янукович. Фото: REUTERS/Scanpix

Послы Евросоюза приняли решение продлить санкции против бывшего президента Виктора Януковича и 14 его соратников, передает корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

При этом, по его словам, бывшего нардепа Юрия Иванющенко исключили из санкционного списка ЕС.

«Послы ЕС решили продолжить замораживание активов Януковича и 14 (человек – »ГОРДОН«) из его окружения на год. Иванющенко исключен», – написал Йозвяк.

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Ранее Янукович призывал ЕС снять все санкции с него. По его словам, Евросоюз «фактически закрыл» ему «доступ к возможности политического урегулирования кризиса в Украине».

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