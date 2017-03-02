Авиация РФ расширила патрулирование у Черного моря

В Крыму морская авиация российского Черноморского флота расширила радиус своего действия и начала патрулировать весь периметр Черного моря, передает РИА Новости.
- Источник: корабли НАТО возвращаются в Черное море 26 августа 2014 г.
«Морская авиация Черноморского флота сегодня расширила оперативно-тактический радиус своего действия и способна вести патрулирование по всему периметру Черного моря»,- заместитель командира полка морской авиации ЧФ подполковник Андрей Когут.
По его словам, пилоты морской авиации проходят регулярные тренировки с применением оружия на полигонах, а дежурные силы находятся в постоянной готовности.
«Пилоты регулярно тренируются, в том числе и с фактическим применением оружия на полигонах флота. Дежурные силы морской авиации также находятся в постоянной готовности», - отметил он.Еще по этой теме