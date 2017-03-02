Авиация РФ расширила патрулирование у Черного моря

В Крыму морская авиация российского Черноморского флота расширила радиус своего действия и начала патрулировать весь периметр Черного моря, передает РИА Новости.

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«Морская авиация Черноморского флота сегодня расширила оперативно-тактический радиус своего действия и способна вести патрулирование по всему периметру Черного моря»,- заместитель командира полка морской авиации ЧФ подполковник Андрей Когут.

По его словам, пилоты морской авиации проходят регулярные тренировки с применением оружия на полигонах, а дежурные силы находятся в постоянной готовности.

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«Пилоты регулярно тренируются, в том числе и с фактическим применением оружия на полигонах флота. Дежурные силы морской авиации также находятся в постоянной готовности», - отметил он.

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