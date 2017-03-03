В США предлагают предоставить Украине военную помощь на 150 млн долларов

Белый дом
 

Белый дом. Фото: Reuters/Scanpix

Комитет палаты представителей конгресса США по ассигнованиям предложил сохранить в оборонном бюджете США на 2017 финансовый год средства на предоставление вооружений Украине. В законопроекте предлагается выделить 150 млн долларов на оказание военной помощи Киеву.

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Эти средства должны пойти на обучение, снаряжение, летальное оружие оборонительного характера, логистику и разведку. При этом отмечается, что средства не могут быть потрачены на закупку или передачу Киеву переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Средства будут переданы до 30 сентября 2017 года.

Согласно тексту документа,

всего на оборонные нужды Пентагону будут выделено 516 млрд долларов, еще 62 млрд долларов предназначено на обеспечение военных операций США за рубежом, в том числе в Афганистане и Ираке.

Как отмечается, это на 1,6 миллиарда больше, чем запрашивала администрация бывшего президента Барака Обамы, и на 5,2 миллиарда долларов больше, чем было выделено в 2016 году. За исполнение законопроекта будет отвечать Пентагон совместно с Госдепартаментом.

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На следующей неделе законопроект будет включен в повестку заседаний палаты представителей. Как отмечает ТАСС, процесс принятия оборонного бюджета в Конгрессе происходит в два этапа. Сначала принимается закон об оборонной политике на грядущий год, в котором обозначаются направления работы Пентагона, а также суммы, которые законодатели могут выделить. Этим документом занимаются комитеты по делам вооруженных сил.

Затем комитеты обеих палат по ассигнованиям готовят свои законопроекты, в которых параметры бюджета уточняются.

Отдельно разрабатываются инициативы о финансировании создания объектов оборонной инфраструктуры и проведения исследований в сфере ядерных вооружений.

Накануне глава комитета сената США по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине летальное вооружение для помощи в защите от дальнейших нарушений со стороны России и сепаратистов Донбасса.


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