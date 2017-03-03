Трамп: США вновь начнут выигрывать войны

Расширение оборонных расходов позволит армии США вновь начать выигрывать войны. Об этом заявил президент Дональд Трамп в ходе выступления перед моряками в штате Вирджиния, передает CBS News.
Президент США выступал на борту авианосца Gerald Ford, пока еще не введенного в состав американского флота. Его стоимость строительства в целом составила $13 млрд.
Глава государства в своем обращении к морякам рассказал, что попросил конгресс поддержать увеличение оборонных расходов на $54 млрд. Трамп отметил, что
за счет отказа от сокращения расходов на оборону Вашингтон планирует сделать более легким военное планирование.
Он подчеркнул, что это поможет предоставить армии «самую лучшую технику в мире: самолеты, корабли и все прочее».
«Мы дадим вам все инструменты, чтобы предотвратить войну и, если необходимо, вести войну и делать только одно — знаете, что? Побеждать. Мы собираемся вновь начать выигрывать войны», — заявил Трамп.
Ранее, 28 февраля, Дональд Трамп допустил, что расходы на оборону США могут вырасти на $84 млрд вместо уже запланированных $54 млрд. Планируемое увеличение объема расходов на оборону в США может произойти за счет сокращения финансирования ряда федеральных ведомств.