В ООН соберут деньги для женщин Донбасса

В организации обеспокоены случаями насилия в регионе.

Тысячи женщин и девочек, проживающих в зонах конфликта на востоке Украины, стали жертвами надругательств, в том числе сексуальных, утверждают в Фонде народонаселения ООН.

«Мобильные бригады ООН помогают им справиться с физическими и психологическими травмами, а также принимают все меры для предотвращения подобных злодеяний. Однако из-за нехватки финансирования менее чем через месяц пострадавшие могут лишиться социально-психологической и медицинской помощи», - отмечается в сообщении Центра новостей ООН.

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«Высокая концентрация военных и военизированных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников - все это привело к росту опасности насилия в отношении женщин и девушек-подростков», - сказано в сообщении.

В Фонде народонаселения заявили, что продолжения работы в Украине необходимо собрать $3,3 млн.

Средства планируется направить также «для создания приютов для пострадавших от насилия, обеспечения доступа женщин и девочек-подростков к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья».

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