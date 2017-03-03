Россия критикует прибывшие в Балтийские страны подразделения США

Мария Захарова
 

Мария Захарова. Фото: REUTERS/Scanpix

Прибывшие в Балтийские страны и Польшу подразделения США участвуют в «провокационных акциях», заявил МИД РФ.

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«Не могли не обратить внимание на то, что недавно прибывшие в Польшу и Прибалтику военнослужащие США уже успели отметиться участием в «исторических акциях» с отчетливой антироссийской направленностью», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в опубликованном на сайте МИД комментарии.

Речь, по ее словам, идет об участии военнослужащих США в церемониях памяти польского антикоммунистического подполья.

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«Из той же серии - пеший «поход на Восток» - к Нарве, закончившийся демонстративным фотографированием эстонских и американских военных на фоне ивангородской крепости, находящейся на нашей стороне границы», - добавила Захарова.

«Убеждены, что такие сомнительные мероприятия, как минимум, бросают тень на историю совместной борьбы США и СССР против нацизма, - отметила она. - Было бы лучше, если бы вместо участия в подобных пропагандистских кампаниях американцы нашли возможность почтить память своих союзников по антигитлеровской коалиции, павших за спасение Европы от «коричневой чумы«».

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