В Индии ДТП с грузовиком: погибли 17 человек

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В индийском штате Раджастан при столкновении джипа и грузовика неподалеку от города Ханумангарх погибли 17 человек, среди которых 3 женщины. Об этом сообщает индийское издание The Tribune.

Инцидент произошел в пятницу утром. Перегруженный людьми джип в лоб столкнулся с грузовиком.

На месте происшествия работает дорожная полиция. Подробности не сообщаются. Тела погибших были доставлены в ближайшую больницу.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Индии автобус упал с моста, восемь человек погибли.

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