В Индии ДТП с грузовиком: погибли 17 человек

В индийском штате Раджастан при столкновении джипа и грузовика неподалеку от города Ханумангарх погибли 17 человек, среди которых 3 женщины. Об этом сообщает индийское издание The Tribune.
Инцидент произошел в пятницу утром. Перегруженный людьми джип в лоб столкнулся с грузовиком.
На месте происшествия работает дорожная полиция. Подробности не сообщаются. Тела погибших были доставлены в ближайшую больницу.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Индии автобус упал с моста, восемь человек погибли.Еще по этой теме