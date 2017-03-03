Стоимость биткоина впервые в истории превысила стоимость одной тройской унции золота (около 31,1 грамма). Об этом свидетельствуют данные торгов на электронных биржах 3 марта.

По данным биржи биткоинов Kraken стоимость биткоина составляет 1277 долларов, на максимуме поднималась до 1281 доллара. При этом на бирже Comex золото торгуется на уровне 1226 долларов за тройскую унцию.

Биткоин - это цифровая валюта, появившаяся в 2009 году. Сейчас она является самой популярной конвертируемой виртуальной валютой.

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Она не обеспечивается какими-либо материальными ценностями. Все операции проводятся без участия регулятора, напрямую между пользователями.

Всего может быть выпущено не более 21 миллиона биткоинов, со временем выпускается все меньше и меньше монет. Биткоинами можно расплачиваться в интернете.

Ранее Европейский суд постановил, что операции с биткойнами и другими виртуальными валютами на территории Евросоюза не должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

Известно, что Банк Англии попросил ученых Университетского колледжа Лондона разработать систему виртуальной валюты по аналогии с биткоином.

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