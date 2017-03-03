Биткоин/Иллюстративное фото
 

Биткоин/Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Стоимость биткоина впервые в истории превысила стоимость одной тройской унции золота (около 31,1 грамма). Об этом свидетельствуют данные торгов на электронных биржах 3 марта.

По данным биржи биткоинов Kraken стоимость биткоина составляет 1277 долларов, на максимуме поднималась до 1281 доллара. При этом на бирже Comex золото торгуется на уровне 1226 долларов за тройскую унцию.

Биткоин - это цифровая валюта, появившаяся в 2009 году. Сейчас она является самой популярной конвертируемой виртуальной валютой.

Реклама

Она не обеспечивается какими-либо материальными ценностями. Все операции проводятся без участия регулятора, напрямую между пользователями.

Всего может быть выпущено не более 21 миллиона биткоинов, со временем выпускается все меньше и меньше монет. Биткоинами можно расплачиваться в интернете.

Ранее Европейский суд постановил, что операции с биткойнами и другими виртуальными валютами на территории Евросоюза не должны облагаться налогом на добавленную стоимость.

Известно, что Банк Англии попросил ученых Университетского колледжа Лондона разработать систему виртуальной валюты по аналогии с биткоином.

Еще по этой теме
Биткоин стремительно вырос до двухлетнего максимума

Биткоин стремительно вырос до двухлетнего максимума

Курс биткоина превысил 1000 долларов впервые с 2013 года

Курс биткоина превысил 1000 долларов впервые с 2013 года


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 295000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR

reklama.vesti.lv

Бусулис презентовал новый альбом в кругу семьи и знаменитостей Showbiz

Бусулис презентовал новый альбом в кругу семьи и знаменитостей

Дочь легендарной российской актрисы сбежала от проблем в Африку Showbiz

Дочь легендарной российской актрисы сбежала от проблем в Африку

Эвелина Бледанс дразнит поклонников новой голой грудью Wo&Men

Эвелина Бледанс дразнит поклонников новой голой грудью

Эксперт: Мощь украинской армии выросла в пять раз Hi-Tech

Эксперт: Мощь украинской армии выросла в пять раз

Известный критик рассказал о геях в российском шоу-бизнесе Showbiz

Известный критик рассказал о геях в российском шоу-бизнесе

Валюта

TVNET спрашивает

Часто ли ты сталкиваешься с хамством на дорогах? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
http://alkoutlet.lv

Темы

 