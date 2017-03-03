НАТО и Генштаб РФ провели переговоры

НАТО связалось с Генштабом России впервые после заморозки отношений в 2014 году. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Интерфакс.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО Петр Павел 3 марта провели телефонный разговор по инициативе альянса, отметили в ведомстве.

«Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом Россия-НАТО решения о заморозке отношений», - подчеркнула российская сторона.

Реклама

В Минобороны РФ уточнили, что Герасимов и Павел обсудили перспективы восстановления сотрудничества в военной сфере.

«Подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе», - говорится в сообщении.

Напомним,

после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины НАТО объявило о приостановке сотрудничества с Россией.

С 2016 года альянс придерживается официальной стратегии сдерживания России, к весне 2017 года блок намерен разместить четыре дополнительных батальона в Восточной Европе.

Отметим, что в прошлом году, после двухлетнего перерыва состоялись три заседания Совета Россия-НАТО на уровне постоянных представителей.

Еще по этой теме