Столтенберг: НАТО не откажется от приема Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не откажется от идеи приема в свой состав Украины и Грузии. Об этом он сказал в интервью газете Le Temps.

«Если НАТО начнет говорить, что можно закрыть двери перед такими странами, как Украина или Грузия, чтобы смягчить отношения с Россией, то это означало бы принять неприемлемое: восстановление сфер влияния, при котором большие державы могут принимать решения за маленькие страны», - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что гарантий и обещаний о нерасширении НАТО никто не давал.

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«Нет подобных обещаний или соглашений, я могу продемонстрировать вам это документально, если кто-то этого хочет», - говорит генсек, отмечая, что подобное решение было бы абсолютно неприемлемо.

Отметим, что западные спикеры за последний год многократно сомневались в натовской перспективе Киева. Да и в самой Украине прозвучали призывы оставить надежды на вступление в альянс - наиболее обсуждаемой стала недавняя статья «прозападного» олигарха Виктора Пинчука.

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