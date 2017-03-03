В Китае установлен рекорд рождаемости

 

Фото: REUTERS/Scanpix

По данным статистики Госкомитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР, количество новорожденных в больницах страны достигло 18 млн 460 тыс. Это самый высокий уровень с 2000 года, сообщает Жэньминь Жибао.

2016 год стал для страны первым годом реализации политики двух детей, а также третьим годом осуществления политики двух детей для родителей, которые являются единственными детьми в семье.

Регулирование и совершенствование политики рождаемости в Китае заметно способствовало росту рождения вторых в семье детей. До 2013 года пропорция рождаемости второго ребенка в общем количестве новорожденных за весь год сохранялась на уровне 30%.

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С 2015 по 2016 год доля второго и более детей превысила 45%, увеличилась более чем на 10 процентных пунктов. Согласно статистике, с 2011 по 2015 год количество женщин детородного возраста каждый год уменьшалось на 3,5 млн, а с 2016 по 2020 год ежегодное сокращение, как предполагается, составит около 5 млн женщин.

Согласно результатам опроса, 74,5% аргументировали свое нежелание иметь второго ребенка экономическим бременем,

61,1% отметили чрезмерное потребление энергии и сил, 60,5% респондентов не хотят иметь второго ребенка, потому что некому смотреть за ним.

Себестоимость воспитания ребенка составляет практически 50% от среднего дохода китайской семьи. Расходы на образование считаются самым главным бременем. В Китае также наблюдается острая нехватка услуг, обеспечивающих присмотр и уход за детьми. Доля детей до 3 лет, которых отдают в ясли в Китае, составляет лишь 4%, что намного ниже по сравнению с развитыми странами, где этот коэффициент равняется 50%.

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