Германия обеспокоилась размещением российских ракет под Калининградом

 

Фото: Yuri Smityuk/TASS/Scanpix

Германия с беспокойством отреагировала на размещение ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградcкой области. Об этом заявила уполномоченная по вопросам разоружения и контроля над вооружениями в МИД ФРГ Патрисия Флор в интервью «Интерфаксу».

«Конечно, размещение ракет «Искандер-М» в Калининграде не вносит вклад в установление доверия, потому что ракеты, которые там размещены, могут долететь и до Берлина», — пояснила Флор.

По ее словам,

Германия не планирует ответных мер в одностороннем порядке, поскольку является членом НАТО, в рамках которой будут согласованы дальнейшие шаги.

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Уполномоченная немецкого правительства добавила, что Германия стремится поддерживать диалог с Россией. По ее мнению, в настоящий момент в Европе нет эффективных механизмов контроля над обычными вооружениями, поэтому Берлин выступает за возобновление обсуждения этой проблематики.

Решение о переброске ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область было принято в октябре 2016 года. Дальность действия ракет составляет 500 километров.

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