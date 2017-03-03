СМИ: В Пальмире тяжело ранен российский генерал

Это первый генерал России, которого ранили в Сирии. Он потерял обе ноги и глаз.

Российский генерал-майор Петр Милюхин получил тяжелейшие ранения в боях за сирийскую Пальмиру, после чего его доставили в Москву в военный госпитал имени Бурденко.

Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на источник в госпитале.

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Сообщается, что генерал-майор Петр Милюхин около недели назад подорвался на мине, потеряв обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сказали изданию в госпитале.

По данным издания, Милюхин отвечал за разработку боевых операций и контролировал их выполнение.

Напомним, вчера сирийская армия заняла Пальмиру. В Минобороны РФ заявили, что город взяли при поддержке российской авиации.