МИД РФ: порушенные Обамой отношения России и США будет сложно восстановить

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что восстанавливать «порушенные» администрацией экс-президента США Барака Обамы российско-американские отношения будет сложно, передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что восстановить отношения между Москвой и Вашингтоном возможно, отметив, что в России при попытках нормализации контактов между странами будут «работать в том ритме, с той интенсивностью и в той последовательности шагов, которые будут комфортны для американской стороны».

«Мы никакие процессы искусственно не формируем. Мы готовы к тому, что пройдет еще определенное время, прежде чем нынешняя администрация США сумеет, ну, во-первых, расставить людей — пока этого не произошло — и дальше определиться по приоритетам своей политики, в том числе на российском направлении», — резюмировал Рябков.

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Ранее Сергей Рябков заявил, что Вашингтон использует Россию как инструмент для достижения определенных целей, однако в Москве «не делают из этого трагедии».

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