В торговый комплекс в центре Москвы ворвался мужчина с угрозами взрыва

Полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в отделе микрозаймов в бизнес-центре в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника, в здание на улице Бакунинской вошел молодой человек, прошел в учреждение, выдающее микрокредиты, и заявил, что у него граната и все захвачены в заложники.

По словам очевидцев, в руках у мужчины был предмет, напоминавший гранату. В 17:30 мск по всему зданию была объявлена эвакуация. После этого на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Другой очевидец рассказал, что вокруг была паника.

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В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, уточнив, что предметов, представляющих опасность для окружающих, при мужчине не было.

В результате инцидента никто не пострадал. Мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.