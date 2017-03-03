Одинокого японца задавило шестью тоннами порножурналов (фото)

Одинокий японец скончался после того, как на него обрушилось шесть тонн порножурналов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Daily Mail.

Известно, что 50-летнего погибшего звали Дзёдзи (Joji), в прошлом он работал в сфере производства автомобилей. Его тело было обнаружено лишь спустя полгода, когда хозяин квартиры пришел проверить, почему мужчина не платит аренду.

Сотрудники клининговой компании, которых наняли, чтобы вынести из квартиры порножурналы, рассказали, что изданиями для взрослых был заполнен буквально каждый уголок помещения. Один из уборщиков также сообщил, что пока неясно, наступила ли смерть сразу или через некоторое время после того, как японца придавило макулатурой.

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В декабре прошлого года сообщалось, что японская компания Vinclu начала принимать предзаказы на Gatebox — аппарат, позволяющий завести «голографическую жену». Устройство представляет собой компьютерную систему и проектор, который демонстрирует виртуальную девушку по имени Азума Хикари. Она может поддерживать диалог со своим хозяином, писать ему сообщения, будить по утрам, а также управлять системами освещения, отопления и некоторой бытовой техникой в доме.