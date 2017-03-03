Освобожденную от ИГИЛ Пальмиру показали с беспилотника

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Боевики ИГИЛ взорвали Тетрапилон, а также вход в амфитеатр и центральную часть сцены.

В Сирии освобожденный от боевиков «Исламского государства» древний город Пальмиру сняли на видео с беспилотника.

Видео снято с борта дрона, который пролетает над амфитеатром в Пальмире и над другими зданиями комплекса древних построек.

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На видео также есть окрестности Пальмиры, пострадавшие от боевиков ИГИЛ.

Видео

Боевики взорвали Тетрапилон, а также вход в амфитеатр и центральную часть сцены.

Эксперты Российской академии наук считают, что после освобождения от террористов Пальмиры можно восстановить как музей-заповедник в целом, так и отдельные объекты, включая знаменитую Триумфальную арку.

Они говорят, что возможно за год привести памятники Пальмиры в такое состояние, чтобы туда снова стали возможны туристические поездки.

Напомним, сирийская армия заняла Пальмиру 2 марта. В Минобороны РФ заявили, что город взяли при поддержке российской авиации.

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