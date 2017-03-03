В Ирландии нашли «братскую могилу» с телами детей

На территории бывшего католического приюта в городе Туам в ирландском графстве Голуэй обнаружили захоронение 800 детей, предположительно, сделанное в середине прошлого века.

По данным AP, дети были захоронены в 20 отдельных камерах. Благодаря ДНК-тесту исследователи узнали, что на момент смерти детям было всего от 35 недель до трех лет.

Захоронение сделано примерно в 1950-х годах. Предположительной причиной массовой смерти стало истощение.

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Эксперты комиссии взяли контрольные образцы костных фрагментов и пробы грунта с места захоронения для проведения экспертизы.

Детский дом принадлежал католическому ордену Бон-Секур, который закрылся 1961 году. Как сообщили в правительственной комиссии, ведущей расследование деятельности находившихся в ведении религиозных организаций домов матери и ребенка, в 1925—1998 годах в Ирландии насчитывалось 18 подобных учреждений.