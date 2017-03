Трамп заявил о связях сенатора-демократа с Путиным: «Полный лицемер!»

Американский президент Дональд Трамп призвал расследовать связи старшего сенатора-демократа от штата Нью-Йорк Чака Шумера с главой РФ Владимирым Путиным.

Об этом он написал в Twitter, прикрепив фотографию сенатора вместе с российским президентом.

«Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!», – написал Трамп.

Twitter

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 March 2017