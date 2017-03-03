Трамп заявил о связях сенатора-демократа с Путиным: «Полный лицемер!»

 

Фото: AP/Scanpix

Глава Белого Дома призвал расследовать связи лидера демократов в Сенате с Россией.

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Американский президент Дональд Трамп призвал расследовать связи старшего сенатора-демократа от штата Нью-Йорк Чака Шумера с главой РФ Владимирым Путиным.

Об этом он написал в Twitter, прикрепив фотографию сенатора вместе с российским президентом.

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«Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!», – написал Трамп.

Twitter

Как известно, Шумер является лидером демократического меньшинства в Сенате. Он многократно критиковал политику Белого Дома, а также выступал за законпроект, который запрещает Трампу снять санкции с России без одобрения Конгресса.

А на прошлой неделе сенатор заявил, что некоторые сотрудники в администрации Трампа могут скрыть связи с Россией путем удаления электронных писем, текстов и других записей.

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