Трамп заявил о связях сенатора-демократа с Путиным: «Полный лицемер!»

Глава Белого Дома призвал расследовать связи лидера демократов в Сенате с Россией.
Американский президент Дональд Трамп призвал расследовать связи старшего сенатора-демократа от штата Нью-Йорк Чака Шумера с главой РФ Владимирым Путиным.
Об этом он написал в Twitter, прикрепив фотографию сенатора вместе с российским президентом.
«Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!», – написал Трамп.
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 March 2017
Как известно, Шумер является лидером демократического меньшинства в Сенате. Он многократно критиковал политику Белого Дома, а также выступал за законпроект, который запрещает Трампу снять санкции с России без одобрения Конгресса.
А на прошлой неделе сенатор заявил, что некоторые сотрудники в администрации Трампа могут скрыть связи с Россией путем удаления электронных писем, текстов и других записей.Еще по этой теме