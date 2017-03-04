Сербский парламент встретил Могерини лозунгами в поддержку России

Парламент Сербии встретил главу дипломатии Евросоюза Федерику Могерини выкрикиваниями лозунгов в поддержку России и Сербии, а также против политики ЕС, передает Blic.

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Сообщается, что представители Сербской радикальной партии во главе с ее лидером Воиславом Шешелем выкрикивали, что Сербия не нуждается в Евросоюзе, а представители партии «Двери» молча встали с табличками, на которых говорилось о недоверии к Брюсселю. Отмечается, что Могерини в начале своего выступления пришлось перекрикивать некоторых депутатов.

Премьер-министр Сербии Александр Вучич впоследствии принес Могерини свои извинения и сказал, что сожалеет о том, что не смог оказать ей радушный прием.

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Ранее сообщалось, что Могерини усомнилась в способности США играть роль мирового лидера.

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