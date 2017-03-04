Украинский премьер Гройсман подсчитал потери от блокады Донбасса

Потери горно-металлургического комплекса Украины от блокады железной дороги на Донбассе составят 3,5 млрд долларов валютной выручки. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала Интер в пятницу, 3 марта.

«Предприятия, которые находятся на территории Украины, а Донбасс – это Украина, они принадлежат Украине, зарегистрированы в Украине, и платят налоги в Украину, поэтому это наши предприятия», – сказал глава правительства.

Гройсман отметил, что потери горно-металлургического комплекса Украины от блокады железной дороги на линии разграничения составят 3,5 млрд долларов валютной выручки, приведет к сокращению до 75 тысяч рабочих мест.

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Как сообщал Корреспондент.net, с конца января ветераны АТО и некоторые народные депутаты проводят блокаду железной дороги на Донбассе, в том числе и поставок угля из неподконтрольных районов. Эти действия уже привели к введению Кабмином чрезвычайных мер в энергетике.

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