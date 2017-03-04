Spiegel опубликовал на обложке Путина с прической Трампа

На обложке мартовского номера немецкого журнала Spiegel появился президент России Владимир Путин с прической американского лидера Дональда Трампа.

В нижней части коллажа размещена подпись, которая гласит «Дважды правитель» и вопрос «Сколько Путина в Трампе?».

В номере опубликована статья под заголовком «Российский вопрос», посвященная вмешательству России в выборы президента США, а также возможному повторению подобного сценария в Европе.

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Номер вышел в продажу сегодня, 4 марта.

Der neue SPIEGEL ist da - ab jetzt zum Download und ab morgen überall, wo es Zeitschriften gibt. https://t.co/5alsLEJKDF pic.twitter.com/x4Jk0BoVM9— DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) March 3, 2017

Как сообщалось, команду Дональда Трампа неоднократно обвниняли в контактах с Москвой во время предвыборной кампании.

Так, генпрокурор США Джефф Сешнс провел две встречи с российским послом Сергеем Кисляком в прошлом году, однако не сообщил об этом во время слушаний в Конгрессе о его назначении на должность.

Кроме того, New York Times писала, что зять Трампа и его старший советник встречались с российским послом в США.

Напомним, что Майклу Флинну пришлось покинуть пост советника президента США по нацбезопасности из-за неверной информации чиновникам Белого дома относительно своих разговоров с послом РФ о санкциях.

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