Российская журналистка: русские в Эстонии выглядят отстало и неразвито

Российская журналистка Анастасия Миронова на своей страничке в социальной сети Facebook поделилась впечатлениями о местных русских в Эстонии.

«Европейцами в Эстонии смотрятся только эстонцы. И туристы. Среди местных русских исключения крайне редки и все они встречаются в основном среди молодежи околошкольного возраста», - пишет Миронова.

По ее мнению, «русские люди в Таллинне, даже посреди всего этого средневекового великолепия, смотрятся - как жители российской провинции в 90-х». «Чудовищная отсталость во всем: одежде, речи, питании. Люди выглядят очень отстало, очень неразвито», - написала журналистка.

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«У них китайские мешковатые стретч-джинсы, женщины часто носят кожаные плащи как по моде 20-летней давности.

Плохая кожа, рыхлые поры, кривые зубы, отечность, дурные прически,

- продолжила она. - Русских женщин 40+ можно узнать по дурацким шляпам. Эти шляпы и гоп-стоп шапки продают с лотков во всех ТРЦ. Русские же и продают».

По ее словам, в целом русские производят здесь впечатление людей неблагополучных.

Уборщица в хостеле - русская. Билетерши в туалетах - русские.

Русские парни все время ходят с какими-то тяжелыми сумками, нервно разговаривают по телефону, куда-то торопятся. Русские ездят на плохих машинах. В супермаркетах они набирают плохую еду. Из успешных русских здесь, наверное, только деятели культуры и политические эмигранты новой волны.

«Откуда такая периферичность? Я думаю, это как раз последствия национальной и языковой политики Эстонии. Деление на граждан-неграждан, языковая полиция привели к тому, что сотни тысяч русских превратились в стране в людей второго сорта. Очень горько смотреть на это» - подытожила она.

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