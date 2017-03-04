Лондон не хочет платить Брюсселю 60 млрд евро за Brexit

 

Фото: TOBY MELVILLE / REUTERS

Deutsche Welle


Власти Великобритании могут отказаться от выплаты 60 миллиардов евро Евросоюзу после выхода из сообщества. У Брюсселя нет юридических оснований требовать подобных выплат от Лондона, говорится в опубликованном в субботу, 4 марта докладе комитета Палаты лордов по вопросам отношений с ЕС.

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«Счет за Brexit»

По мнению авторов доклада, у Лондона нет обязательств выплачивать так называемый «счет за Brexit» в размере 55-60 миллиардов евро, разработанный командой Мишеля Барнье, который возглавляет делегацию ЕС на переговорах по Brexit. Этот счет предусматривает, в частности, погашение британской доли по выплате пенсий бывшим чиновникам ЕС, по непогашенным кредитам и по затратам на вывод из эксплуатации атомных электростанций. Барнье ожидает, что Лондон будет осуществлять выплаты в бюджет ЕС еще в 2019 и 2020 году.

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«У Великобритании, по-видимому, будет сильная правовая позиция в отношении бюджета ЕС после выхода из сообщества, и это важное обстоятельство на переговорах по Brexit на основании 50-й статьи (Лиссабонского договора - Ред.)», - заявила председатель подкомитета по финансовым отношениям с ЕС Кишвер Фолкнер.

Выплаты в обмен на привилегии

По ее словам, вопрос о выплатах Лондона Евросоюзу станет важным фактором на переговорах с Брюсселем. Далее Фолкнер допустила, что британские власти тем не менее выплатят требуемую сумму в обмен на определенные уступки со стороны ЕС. «Правительство (Великобритании - Ред.) должно сравнить финансовые и политические издержки, связанные с такими выплатами, с потенциальной прибылью от других аспектов, которые будут обсуждаться на переговорах», - добавила она.

Такими уступками может стать привилегированный доступ Великобритании к европейским рынкам, а также сотрудничество в сфере правосудия и безопасности, пишет британское издание The Saturday Times со ссылкой на неназванный источник.

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