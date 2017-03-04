Администрация Трампа может отказаться от сделки с Россией по борьбе с ИГ

 

Фото: AP/Scanpix

Сделка с Россией по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) может быть отменена. Президент США Дональд Трамп обсуждает со своими советниками и партнерами сворачивание взаимодействие с РФ по этому вопросу, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей администрации и западных дипломатов.

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Отмечается, что такое решение Трамп может принять на фоне новой волны обвинений в адрес команды президента США из-за «контактов» с РФ. Также «скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой может быть связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, пишет СМИ.

Издание добавляет, что европейские партнеры также призывают администрацию Трампа не идти на преждевременные уступки России, отмечая, что соглашение несет большие риски. Они призывают Трампа сосредоточиться на важности объединения усилия США и Европы для противостояния России, подчеркивает СМИ.

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