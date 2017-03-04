Сход смертоносной лавины в Кабардино-Балкарии засняли на видео

Вчера днем, 3 марта, в Кабардино-Балкарии сошла лавина, в результате чего погибли туристы.

Власти КБР организовали встречу, размещение и транспортное сопровождение для родственников погибших, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

«По последним данным, в результате схода лавины в Приэльбрусье погибли семь человек. На месте работает правительственная комиссия.

Организован прием, размещение и транспортное сопровождение прибывающих родственников. О поисково-спасательной операции в оперативном режиме докладывается главе КБР Юрию Кокову», - сообщили в пресс-службе.

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Руководитель республики от имени жителей КБР выразил соболезнования родственникам. «Произошла трагедия, это тяжелое потрясение и невосполнимая утрата для родных и близких. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей», - подчеркнул он. Коков обратился к отдыхающим на горнолыжных курортах республики с просьбой проявлять осмотрительность, соблюдать правила безопасности.

Спасатели уже завершили поисковую операцию. «На данный момент все работы по поиску погибших под лавиной на горе Чегет завершены», - сообщил Беров.

В связи с трагедией федеральное агентство Ростуризма призывает отдыхающих придерживаться правил поведения на горнолыжных склонах. «Федеральное агентство по туризму просит российских туристов, планирующих активный отдых, выбирать только оборудованные горнолыжные курорты в качестве места отдыха, соблюдать меры личной безопасности и правила поведения в горах», - говорится в сообщении ведомства.

Лавина сошла 3 марта примерно 12:00 мск (11 часов в Эстонии) на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье, под ней оказались несколько туристов. ЧП произошло на северном склоне горы, закрытом для катания. Сноубордисты подрезали лавину, чем вызвали сход снежной массы. По факту гибели семи человек следователи начали проверку.

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