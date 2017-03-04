Сход смертоносной лавины в Кабардино-Балкарии засняли на видео

 

Фото: Скриншот видео

Вчера днем, 3 марта, в Кабардино-Балкарии сошла лавина, в результате чего погибли туристы.

Власти КБР организовали встречу, размещение и транспортное сопровождение для родственников погибших, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

«По последним данным, в результате схода лавины в Приэльбрусье погибли семь человек. На месте работает правительственная комиссия.

Организован прием, размещение и транспортное сопровождение прибывающих родственников. О поисково-спасательной операции в оперативном режиме докладывается главе КБР Юрию Кокову», - сообщили в пресс-службе.

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Руководитель республики от имени жителей КБР выразил соболезнования родственникам. «Произошла трагедия, это тяжелое потрясение и невосполнимая утрата для родных и близких. Им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны властей», - подчеркнул он. Коков обратился к отдыхающим на горнолыжных курортах республики с просьбой проявлять осмотрительность, соблюдать правила безопасности.

Спасатели уже завершили поисковую операцию. «На данный момент все работы по поиску погибших под лавиной на горе Чегет завершены», - сообщил Беров.

В связи с трагедией федеральное агентство Ростуризма призывает отдыхающих придерживаться правил поведения на горнолыжных склонах. «Федеральное агентство по туризму просит российских туристов, планирующих активный отдых, выбирать только оборудованные горнолыжные курорты в качестве места отдыха, соблюдать меры личной безопасности и правила поведения в горах», - говорится в сообщении ведомства.

Лавина сошла 3 марта примерно 12:00 мск (11 часов в Эстонии) на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье, под ней оказались несколько туристов. ЧП произошло на северном склоне горы, закрытом для катания. Сноубордисты подрезали лавину, чем вызвали сход снежной массы. По факту гибели семи человек следователи начали проверку.

Видео

Видео

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