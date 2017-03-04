Песков: Москва готова бороться с «Исламским государством» без помощи США

Россия готова продолжать бороться с группировкой «Исламское государство» без помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией». «Москва и так продолжает борьбу с ИГ», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждает со своими советниками и партнерами сворачивание взаимодействие с РФ по борьбе с ИГ.

Указывалось, что такое решение американский лидер может принять на фоне новой волны обвинений в адрес команды президента США из-за «контактов» с РФ. Также «скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой может быть связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, писало СМИ.

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Издание также добавляло, что и

европейские партнеры призывают администрацию Трампа не идти на преждевременные уступки России,

отмечая, что соглашение несет большие риски. Они призывают Трампа сосредоточиться на важности объединения усилия США и Европы для противостояния России, подчеркивало СМИ.

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