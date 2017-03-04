Песков: Москва готова бороться с «Исламским государством» без помощи США

 

Фото: Sputnik/Scanpix

Россия готова продолжать бороться с группировкой «Исламское государство» без помощи Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Associated Press, где говорится о планах президента США Дональда Трампа отложить «сделку с Россией». «Москва и так продолжает борьбу с ИГ», — приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее сообщалось, что Трамп обсуждает со своими советниками и партнерами сворачивание взаимодействие с РФ по борьбе с ИГ.

Указывалось, что такое решение американский лидер может принять на фоне новой волны обвинений в адрес команды президента США из-за «контактов» с РФ. Также «скептицизм Трампа о заключении подобной сделки с Москвой может быть связан с ростом влияния его советников, которые заняли жесткую позицию в отношении России, включая шефа Пентагона Джеймса Мэттиса и нового советника по нацбезопасности Герберта Макмастера, писало СМИ.

Реклама

Издание также добавляло, что и

европейские партнеры призывают администрацию Трампа не идти на преждевременные уступки России,

отмечая, что соглашение несет большие риски. Они призывают Трампа сосредоточиться на важности объединения усилия США и Европы для противостояния России, подчеркивало СМИ.

Еще по этой теме
Комедийное видео на канале BBC о жёнах боевиков ИГИЛ «взорвало» Сеть

Комедийное видео на канале BBC о жёнах боевиков ИГИЛ «взорвало» Сеть

СМИ сообщают о прощальной речи лидера ИГИЛ

СМИ сообщают о прощальной речи лидера ИГИЛ

Освобожденную от ИГИЛ Пальмиру показали с беспилотника

Освобожденную от ИГИЛ Пальмиру показали с беспилотника


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши Wo&Men

Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши

Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта Showbiz

Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта

Натали Портман во второй раз стала мамой Wo&Men

Натали Портман во второй раз стала мамой

Что грозит жене Караченцова за «пьяную» аварию Showbiz

Что грозит жене Караченцова за «пьяную» аварию

Тяжелая болезнь российской актрисы остановила борьбу за квартиру Showbiz

Тяжелая болезнь российской актрисы остановила борьбу за квартиру

Исламское государство

TVNET спрашивает

Что означает для тебя гражданство Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
46 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
КООРДИНАТОРА ПО МАРКЕТИНГУ
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
EXPORT MANAGER
EXPORT MANAGER
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
KLIENTU APKALPOŠANAS MENEDŽERI ( ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 