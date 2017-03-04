«Действуй, но с осторожностью»: глава МИД Великобритании посетит РФ

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «в ближайшие недели» по приглашению российской стороны посетит с визитом РФ. Об этом в субботу, 4 марта, сообщили в пресс-службе британского внешнеполитического ведомства.

При этом в МИД отметили, что поездка не свидетельствует о возврате к принципу «бизнес как обычно» в отношениях Лондона и Москвы, а полностью соответствует подходу к двустороннему взаимодействию, который характеризуется формулой «взаимодействуй, но проявляй осторожность».

В ходе визита стороны обсудят аспекты, играющие важную роль для двусторонних отношений, а также «актуальные международные вопросы», включая ситуацию в Сирии и на Украине. При этом в МИД Соединенного Королевства отметили, что по-прежнему будут упорно отстаивать свои позиции по проблемам, в отношении которых подходы Москвы и Лондона расходятся.

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Точная дата визита Джонсона в Россию будет объявлена позднее. В посольстве Великобритании в Москве агентству «Интерфакс» сообщили, что поездка «запланирована на конец марта».