Родственники пассажиров решили искать пропавший MH370 сами

 

Фото: AP/Scanpix

Deutsche Welle


Родственники пассажиров рейса MH370, выполнявшегося самолетом Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines и пропавшего с экранов радаров почти три года назад, сообщили в субботу, 4 марта, что планируют учредить частный фонд для сбора средств на организацию независимых поисков обломков лайнера.

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По словам дочери одной из погибших - Грейс Натан, в планах членов семей - собрать не менее 15 млн долларов.

Операция, скорее всего, будет проводиться в акватории к северу от южных районов Индийского океана, где до этого осуществлялись поисковые работы, координировавшиеся Малайзией, Китаем и Австралией.

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При этом Натан подчеркнула, что приступить к сбору средств планируется только после того, как правительства этих стран окончательно откажутся от попыток локализовать место крушения и найти тела пассажиров.

17 января, в координационном центре, куда входили представители трех стран, объявили, что прекращают все розыскные мероприятия. Как отмечалось в официальном заявлении, самолет так и не удалось локализовать в южной части Индийского океана в зоне поиска площадью в 120 тысяч квадратных километров.

Boeing-777 вылетел из Куала-Лумпура в Пекин 8 марта 2014 года, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. По неясным причинам самолет сошел с заданного курса, развернулся и полетел на юг над Индийским океаном. До их пор не удалось установить, что привело к крушению авиалайнера.

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