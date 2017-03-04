Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефонов

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в организации прослушки его телефонов незадолго до выборов.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефоны в Trump Tower незадолго до победы. Ничего не нашли. Это маккартизм!», - написао Трамп в своем Twitter.

Он утверждает, что Обама поручил установить прослушивающие устройства в телефонах его команды в октябре 2016 года.

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Американский президент считает, что хороший адвокат может построить выигрышное дело на этом факте.

"Как низко пал президент Обама, прослушивая мои телефоны во время священного процесса выборов!

Это скандал уровня Уотергейта! Плохой парень!", - написал Трамп.

Накануне СМИ писали, что за утечкой конфиденциальной информации в США стоит Обама. Журналисты пишут, что администрация экс-президента сознательно понизила степень секретности информации.

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