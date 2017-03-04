Удары коалиции в Сирии и Ираке: погиб 21 житель

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибло более 20 мирных жителей в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении командования США на Ближнем Востоке.

«Несмотря на то, что коалиция предпринимает все усилия, чтобы наносить удары по военным объектам, сводя к минимуму риски потерь среди мирного населения, в некоторых случаях жертвы неизбежны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате операций коалиции против «Исламского государства» в январе этого года погиб 21 мирный житель, еще двое получили ранения.

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Ранее СМИ сообщили, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади обратился с «прощальной речью» к своим сторонникам.

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