Удары коалиции в Сирии и Ираке: погиб 21 житель

 

Фото: AFP/LETA

В результате авиаударов международной коалиции во главе с США погибло более 20 мирных жителей в Ираке и Сирии. Об этом говорится в сообщении командования США на Ближнем Востоке.

Еще по этой теме

«Несмотря на то, что коалиция предпринимает все усилия, чтобы наносить удары по военным объектам, сводя к минимуму риски потерь среди мирного населения, в некоторых случаях жертвы неизбежны», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате операций коалиции против «Исламского государства» в январе этого года погиб 21 мирный житель, еще двое получили ранения.

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади обратился с «прощальной речью» к своим сторонникам.

Еще по этой теме
Близ сирийского Эль-Баба прогремел взрыв, погибли почти 50 человек

Близ сирийского Эль-Баба прогремел взрыв, погибли почти 50 человек

Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли

Воевавшие в Сирии моряки пожаловались Путину на натовские корабли

США жестко раскритиковали Россию за неприятие резолюции по Сирии

США жестко раскритиковали Россию за неприятие резолюции по Сирии


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Jūrmala, 219900 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши Wo&Men

Кончаловский поделился трогательным снимком дочери Маши

Названа причина «конца интернета» Hi-Tech

Названа причина «конца интернета»

Никогда не ешьте эту рыбу: она ОЧЕНЬ опасна!!! Wo&Men

Никогда не ешьте эту рыбу: она ОЧЕНЬ опасна!!!

Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта Showbiz

Куда сходить? Топ-10 культурных событий марта

Ученые готовят революцию в борьбе с раком Hi-Tech

Ученые готовят революцию в борьбе с раком

TVNET спрашивает

Что означает для тебя гражданство Латвии? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS V ...
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
http://alkoutlet.lv

Темы

 