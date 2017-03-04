120 уроженцев Румынии сбежали из ресторана, не заплатив за банкет

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/André Luís

Полиция испанской провинции Леон расследует дерзкий и курьезный случай гастрономического мошенничества с участием больше сотни иностранцев - выходцев из Восточной Европы. Злоумышленники заказали крупное торжество в ресторане, а потом, в разгар веселья, выбежали на улицу и скрылись. Счет за еду так и остался неоплаченным, пишет Bembibre Digital.

Инцидент произошел в ресторане «Кармен» (El Carmen de Bembibre), расположенном в городе Бембибре. Там 27 февраля собрались 120 граждан Румынии, отмечавшие крещение двух детей. В процессе вечеринки клиенты успели съесть закуски, основное блюдо и выпить 30 бутылок крепкого алкоголя. Однако прямо перед подачей десерта посетители притворились, будто хотят сделать перерыв в трапезе и потанцевать.

Под благовидным предлогом иностранцы всей толпой выбежали из заведения, расселись по машинам, в частности весьма дорогостоящим, и скрылись.

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Владелец ресторана Антонио Родригес считает, что налицо преступный сговор клиентов.

Они скрылись буквально за минуту, и никто из официантов не успел остановить набивших брюхо гостей.

Перед банкетом был внесен депозит в размере 900 евро, однако в итоговом счете указана сумма втрое большая - 2900 евро, передают «Вести.ru».

Полиция ведет расследование, однако Родригес полагает, что шансы на поимку аферистов-«обжор» невелики. Клиенты использовали при бронировании мест фальшивые имена. А регистрационные знаки автомобилей, на которых они скрылись, никто не запомнил.

По одной из версий, в Леоне завелась хорошо организованная банда выходцев из Восточной Европы, которая специализируется на обворовывании рестораторов. Точно по такой же схеме в середине февраля 2016 года была обманута администрация ресторана El Rincon de Pepin в городе Понферрада. Только в этом случае злоумышленники-румыны собрались отмечать не крещение детей, а свадьбу.

В банкете участвовало 200 человек, а ущерб от их действий по поглощению пищи сотрудники ресторана оценили в 10 тысяч евро. В этом случае сотрудникам заведения все-таки удалось запомнить регистрационные номера нескольких машин, на которых скрылись представители «банды sinpa» (sinpa - исп. «халявщик»).

Еще одна попытка обмана была предпринята «восточноевропейскими халявщиками» в отношении администрации ресторана, расположенного в гостинице Novo на 386-м километре крупной автострады N-VI. Чтобы войти в доверие, заказчики сначала провели несколько банкетов, договорившись, что еду и напитки они принесут с собой.

В этих случаях ресторан понес незначительный ущерб в виде мелких краж столовых приборов и посуды. А в начале февраля 2017 года выходцы из Восточной Европы попытались заказать банкет на 100 с лишним человек полностью за счет заведения. Причем в этом случае тоже предлогом было крещение.

Словно почувствовав подвох, управляющий ресторана наотрез отказался организовывать торжество на несколько тысяч евро без предоплаты.

С такой же схемой обмана столкнулся владелец ресторана Ponferrada Park в Понферраде Альберто Вильяверде. По его словам, заказчики сначала даже согласились на предоплату и забронировали зал на паспорт гражданина Румынии, но потом попытались изменить условия сделки, предложив внести лишь аванс в 900 евро при общей сумме заказа на три тысячи евро. В итоге сделка сорвалась. В этом случае также речь шла о праздновании крещения с участием сотни или больше гостей.


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