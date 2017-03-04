Блокада Донбасса: перекрывают железную дорогу в Россию

 

Фото: TASS/Scanpix

Блокировщики Донбасса заявили о новом «редуте» на железнодорожной станции Конотоп, на московском направлении. Об этом говорится на странице штаба блокады в Facebook. В штабе утверждают, что нашли несколько поездов из РФ, в том числе с углем марки антрацит.

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Свой «редут» они назвали в честь канцлера послевоенной Германии Конрада Аденауэра, который «в конце 40-х годов помог утвердить свободу, что дало возможность в будущем вернуть единство страны».

Блокировщики намерены «взять под эффективный украинский контроль»

все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с Россией.

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Прошел месяц с тех пор, как несколько сотен человек блокируют железнодорожное сообщение между сепаратистами на Донбассе и остальной Украиной, чтобы прервать экономические отношения Киева с ЛДНР.

В конце февраля власти ДНР и ЛНР выдвинули украинским властям ультиматум -

снятие транспортной блокады до 1 марта или полная переориентация промышленности Донбасса на Россию.

28 февраля СБУ сообщила, что сепатаристы готовят собственную блокаду, в частности поставок угля.

3 марта ДНР объявила торговую блокаду Киеву. Донецк заявил о разрыве «всех связей с Украиной».

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