Австрия предложила открыть центры для беженцев за пределами ЕС

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Глава МИД Австрии Себастьян Курц выступил с инициативой создать центры Евросоюза по приему беженцев вне блока, к примеру в Грузии, Египте или на Западных Балканах, сообщает Bild.

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«Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах», – заявил министр.

По мнению Курца,

люди, которые пытаются нелегально проникнуть на территорию ЕС, могут быть переправлены в такие центры.

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Австрийский министр также раскритиковал миграционный курс канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Эта неверная политика была поддержана главами многих стран и правительств, а также Еврокомиссией. В ее основе были благие намерения, однако мне всегда было понятно: если мы привлекаем людей в центральную Европу, приходить их будет все больше», – заявил он.

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