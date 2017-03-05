В США после стычек сторонников и противников Трампа задержаны десятки человек

Более 20 человек задержаны полицией после столкновений во время маршей сторонников и противников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

В городе Беркли, штат Калифорния, у задержанных изъяли различные опасные предметы — бейсбольные биты, доски, железные трубы. В стычках во время маршей в этом штате пострадали семь человек, однако никто не был госпитализирован.

В Сент-Поле, штат Миннесота, были задержаны шесть человек, поджегших пиротехнику непосредственно в толпе. Двое были взяты под стражу в Нэшвилле, штат Теннесси, еще четверо — в городе Олимпия, штат Вашингтон.

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Марши в поддержку Трампа прошли в десятках городов по всей стране.

Сторонники действующей администрации вышли на улицы под лозунгом March 4 Trump («Марш за Трампа»), в названии также обыгрывалась дата акции.

Этими выступлениями единомышленники президента ответили на ряд демонстраций против него, регулярного проходящих в Соединенных Штатах после инаугурации 20 января. В частности, волну недовольства вызвал указ Трампа об иммиграционной политике.

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