Две сестры зверски убили семью из четырех человек

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

В Туве двух сестер заподозрили в жестокой расправе над семьей из четырех человек. Девушки утопили двух детей в ванной, а их родителей зарезали.

Трагедия произошла в городе Ак-Довурак. Глава семейства пригласил 19-летнюю девушку и ее 25-летнюю сестру к себе домой, чтобы вместе выпить.

В разгар «вечеринки» нагрянула жена. Возмущенная поведением мужа и сестер женщина, по всей видимости, в грубой форме попросила девушек уйти. После чего завязалась перепалка.

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Словесный конфликт перерос в драку, которая завершилась массовым убийством.

Обоих супругов сестры зарезали, а их двух детей – четырех и шести лет – утопили в ванной. Выжить в кровавой бане удалось лишь старшему ребенку. Незадолго до трагедии девочка уехала с бабушкой в Кызыл.

Чтобы скрыть следы преступления девушки подожгли квартиру. Однако сыграло против преступниц. Соседи, почувствовавшие запах гари вызвали пожарных. Войдя в помещение, сотрудники МЧС обнаружили четыре тела, передает РЕН ТВ.

Вскоре правоохранители нашли и задержали подозреваемых

. Следствие считает, что на преступление сестер толкнула ссора, которая произошла между ними и супругой хозяина квартиры.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего». Правоохранители выясняют все подробности инцидента. Следствие намерено ходатайствовать об аресте сестер.


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