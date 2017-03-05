СМИ: Пресс-секретарем Госдепа станет любимая ведущая Трампа

Ведущая телеканала Fox News Хизер Нойерт на этой неделе приняла предложение занять пост пресс-секретаря Госдепартамента США, передает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Власти пока не делали официального заявления о назначении 47-летней Нойерт, однако уже известно, что она приступит к работе в ближайшее время.

С ее вступлением в должность Госдеп возобновит традиционные ежедневные брифинги для прессы,

которые были временно приостановлены незадолго до инаугурации президента США Дональда Трампа. Сначала их будет вести исполняющий обязанности пресс-секретаря ведомства Марк Тонер, а затем сама Нойерт.

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Журналистка ведет одну из любимых передач Трампа на канале Fox News — утреннюю программу Fox & Friends. Науэрт стала вторым сотрудником канала, перешедшим на работу в администрацию США. Ее коллега Джонатан Вактел, бывший репортером телеканала в ООН, получил пост пресс-секретаря постоянного представителя США при международной организации Никки Хейли.

Нойерт всегда открыто поддерживала Трампа и его семью, в том числе, она в своем Twitter выступила на стороне дочери Трампа Иванки в ее конфликте с ритейлерм Nordstrom.

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