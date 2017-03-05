США сократит помощь другим странам ради бюджета Пентагона

Пентагон
 

Пентагон. Фото: AP/Scanpix

Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила свое намерение существенно урезать бюджет Агентства международного развития (USAID), которое в структуре Госдепа занимается распределением финансовой экономической помощи различным странам. За счет этого Белый дом намерен увеличить бюджет на оборонные расходы.

Как заявил в эфире Fox News директор административно-бюджетного управления (АБУ) при президенте США Мик Малвейни, данное предложение будет рассмотрено в конце марта.

«Мы намерены предложить сократить помощь иностранным государствам, и мы собираемся предложить тратить эти деньги в США», — сообщил он, подчеркнув, что грядут «довольно значительные сокращения».

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По словам чиновника, сокращение иностранной помощи могло бы положительно повлиять на расширение военного бюджета на $54 млрд.

Ранее Wall Street Journal сообщал со ссылкой на свои источники, что правительство США предложило сократить 50-миллиардный бюджет Госдепа и Агентства международного развития США на 37%.

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