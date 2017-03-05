СМИ: Экс-премьер Британии вел переговоры для работы у Трампа

Бывший британский премьер Тони Блэр
 

Бывший британский премьер Тони Блэр. Фото: REUTERS/Scanpix

Тони Блэр на прошлой неделе тайно побывал в Белом доме, где в ходе встречи велось обсуждение возможности его работы на посту старшего советника Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что президент США предоставил роль советника по этому региону своему зятю Джареду Кушнеру, ортодоксальному еврею, который, по словам республиканца, «отлично разбирается в регионе, знает его народы и игроков».

Как сообщил источник издания, Блэр, который с 2007 по 2013 год занимал пост спецпосланника Ближневосточного квартета, может занять руководящий пост по данному региону.

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«Команда Трампа очень серьезно относится к кандидатуре Блэра на эту должность»,

- заявил источник, при этом отказавшись раскрыть детали встречи.

Также известно, что это уже третья по счету встреча Блэра по данному вопросу с сентября прошлого года.

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