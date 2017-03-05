ООН: Из-за боев в Сирии беженцами стали 65 тысяч человек

Более 65 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в связи с недавними боевыми действиями на севере Сирии против боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Такие данные опубликовало управление ООН по координации гуманитарных вопросов после того, как сирийская армия при поддержке ВКС России разбила крупные силы боевиков к востоку от Эль-Баба, освободив город Тадеф и окрестные деревни.

«Эта цифра включает в себя около 40 тыс. перемещенных лиц из города Эль-Баб и близлежащего поселения Тадеф, а также 26 тыс. человек из населенных пунктов к востоку от Эль-Баба», — цитирует AFP сообщение ООН.

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Сирийская армия и союзные ей силы 11 февраля уничтожили крупнейший форпост ИГ к востоку от Эль-Баба и вернули контроль над поселением Тадеф и окрестными деревнями.

24 февраля Генштаб ВС Турции сообщил о полном освобождении Эль-Баба от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

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