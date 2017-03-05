В Беларуси тысячи протестуют против налога на тунеядство

Более тысячи протестующих против «налога на тунеядство» прошли по центральным улицам белорусского Бреста и перекрыли движение на главной магистрали города.

Еще по этой теме Лукашенко рассказал, как «тунеядцев» пытаются использовать в корыстных целях 28 февраля 2017 г.

Протестующие скандировали «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам». «Нет зарплаты - есть налог, депутата кошелек. Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет».

Часть участников несанкционированной акции - около 150 человек - согласились пройти в здание местной администрации на встречу с мэром города Александром Рогачуком.

Реклама

Автомобилисты поддерживали участников шествия приветственными сигналами. Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.

Нынешняя акция в Бресте – третья и наиболее многочисленная.

В предыдущих протестных пикетах принимали участие 100 и 300 человек.

Напомним, акции протеста против декрета президента Беларуси Александра Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» проходят почти месяц в столице и городах страны, собирая все больше участников.

Еще по этой теме