В Беларуси тысячи протестуют против налога на тунеядство

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Более тысячи протестующих против «налога на тунеядство» прошли по центральным улицам белорусского Бреста и перекрыли движение на главной магистрали города.

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Протестующие скандировали «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам». «Нет зарплаты - есть налог, депутата кошелек. Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет».

Часть участников несанкционированной акции - около 150 человек - согласились пройти в здание местной администрации на встречу с мэром города Александром Рогачуком.

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Автомобилисты поддерживали участников шествия приветственными сигналами. Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.

Нынешняя акция в Бресте – третья и наиболее многочисленная.

В предыдущих протестных пикетах принимали участие 100 и 300 человек.

Напомним, акции протеста против декрета президента Беларуси Александра Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» проходят почти месяц в столице и городах страны, собирая все больше участников.

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