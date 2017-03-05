В Беларуси тысячи протестуют против налога на тунеядство

Более тысячи протестующих против «налога на тунеядство» прошли по центральным улицам белорусского Бреста и перекрыли движение на главной магистрали города.
- Лукашенко рассказал, как «тунеядцев» пытаются использовать в корыстных целях 28 февраля 2017 г.
Протестующие скандировали «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам». «Нет зарплаты - есть налог, депутата кошелек. Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет».
Часть участников несанкционированной акции - около 150 человек - согласились пройти в здание местной администрации на встречу с мэром города Александром Рогачуком.
Автомобилисты поддерживали участников шествия приветственными сигналами. Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.
Нынешняя акция в Бресте – третья и наиболее многочисленная.
В предыдущих протестных пикетах принимали участие 100 и 300 человек.
Напомним, акции протеста против декрета президента Беларуси Александра Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» проходят почти месяц в столице и городах страны, собирая все больше участников.Еще по этой теме