В Израиле декриминализовали употребление марихуаны

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство Израиля утвердило предложение о декриминализации употребления марихуаны. Об этом 5 марта сообщает Jerusalem Post.

По новым правилам, впервые пойманный потребитель отделается штрафом вместо тюремного срока. В случае, если он попадется повторно, сумма выплаты удвоится. На третий раз нарушителя могут отправить на реабилитацию, а также лишат водительских прав или лицензии на право владения оружием.

Уголовное дело может быть возбуждено в том случае, если нарушитель попадется в четвертый раз.

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Как уточняет «Русская служба Би-би-си», сумма первоначального штрафа составит 270 долларов. При этом Израиль стал первым государством на Ближнем Востоке, где декриминализовано употребление каннабиса. Эта страна является мировым лидером в области изучения применения марихуаны в медицинских целях.

Согласно официальным данным израильского Минздрава, около 25 тысяч человек в стране имеют право на получение медицинской марихуаны. Многие из них страдают онкологическими или психическими заболеваниями.


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