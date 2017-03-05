Эрдоган: Политика ФРГ по отношению к Турции сравнима с нацизмом

Реджеп Тайип Эрдоган
 

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: REUTERS/Scanpix

Политика Германии по отношению к Анкаре сопоставима с нацистским режимом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ​Daily Sabah.

«Германия уже сбилась с пути демократии, ее нынешняя практика не имеет ничего общего с демократией и даже сопоставима с нацистским режимом», — отметил турецкий лидер.

Свое заявление он сделал после того, как Германия запретила чиновникам и министрам из Турции посещать митинг турецких граждан в ФРГ, посвященный референдуму по конституционной реформе, запланированной на 16 апреля.

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Власти ФРГ также запретили министру юстиции Турции Бекиру Боздагу проводить встречу с гражданами страны в Гаггенау, заявив о недостатке места в конференц-зале и на парковке. Турецкие власти назвали это решение политически мотивированным.

Ранее Эрдоган также обвинял власти Германии в «пособничестве терроризму».

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