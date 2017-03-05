Трамп призвал конгресс проверить Обаму на злоупотребления властью

 

Фото: © Carlos Barria / Reuters / REUTERS

Президент США Дональд Трамп призвал конгресс организовать проверку злоупотреблений властью, которые, возможно, допустил прежний глава Белого дома Барак Обама в преддверии президентских выборов 2016 года, сообщает AP.

При этом до завершения расследования о возможных злоупотреблениях Обамы администрация Трампа никаких комментариев по этому поводу давать не будет, написал в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Президент Трамп требует, чтобы наряду с расследованием российской деятельности комитеты по разведке в конгрессе выяснили, были ли превышены полномочия исполнительной ветви власти в деле проведения расследований в 2016 году», - сказал он.

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Член Комитета сената США по разведке республиканец Марко Рубио заявил, что комитет намерен в ближайшее время выяснить, что стоит за утверждениями главы государства, в противном случае Трамп должен будет объяснить, что имел в виду.

Накануне Трамп обвинил Обаму в организации прослушки телефонов в Trump Tower во время прошлогодней избирательной кампании,

сравнив этот случай с Уотергейтским скандалом. Никаких доказательств своих заявлений Трамп ни тогда, ни сейчас не привел.

В свою очередь, представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что приказа прослушивать телефоны Трампа прежний президент США не отдавал, а его администрация никогда не вмешивалась в независимые расследования Минюста.

В феврале The New York Times писала, что американские спецслужбы перехватили переговоры представителей избирательного штаба Трампа с российской разведкой, которые велись в течение года перед выборами в США.

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